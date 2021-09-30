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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı

Kayseri’de ikametlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir ikametin kapısını zorla açmaya çalışan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. isimli 4 kadın şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Haklarında ikametten hırsızlığa teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal ile suçüstü yakalanmaktan işlem yapılan 4 kadın, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mükremin Kaya

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