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Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, çalışanlar tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin olmadığını fark eden İ.B. (24) isimli şahıs, iddiaya göre inşaattaki soyunma odalarına girmek istedi. Şahısı fark eden inşaat işçileri de İ.B.'yi kovalamaya başladı. Kısa sürede işçiler tarafından yakalanan İ.B., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşananları anlatan inşaat işçileri, "Biz çalışırken bu kişi bizim olmadığımızı sanarak inşaat girmiş. Bizim ceplerimizdeki para, telefon, tespih ve değerli eşyalarımızı almaya çalışmış. Fark edince kaçmaya çalıştı. Komşular ve biz yakaladık. Biz kendisini darp etmedik. Polise teslim ettik" dedi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Seyfettin Aras

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