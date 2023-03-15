Hırsızlık yaptıkları evin duvarına ‘hakkını helal et' yazdılar

İddiaya göre, Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Kangal Caddesi üzerinde İsmail Budak'ın depo olarak kullandığı ev, Ocak ayından beri hırsızların meskeni oldu. Farklı tarihlerde birçok kez eve giren şüpheli veya şüpheliler birçok inşaat malzemesini çaldı. Malzemelerin bulunduğu eve giren Budak ise gördüğü manzara karşısında şok oldu. Budak, çalınan malzemelerinin yanı sıra evin duvarlarına yazılan yazıları da görünce adeta çileden çıktı. Hırsızlar tarafından evin duvarına yazıldığı iddia edilen, “Baba, biraz dağıttım hakkını helal et cidden paraya çok ihtiyacım vardı. En kısa zamanda söz ödeyeceğim. Lütfen küfür etme” yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

İlk hırsızlık olayını fark ettiğinde çeşitli güvenlik önlemi almasına rağmen hırsızlığa engel olamadığını aktaran Budak, eşyalarının ekseriyetini kaybettiğini ve yaklaşık 150 bin lira zararının olduğunu söyledi. Yaşanan hırsızlık olaylarının güvenlik kamerasına yansıdığını ve eve birden fazla şüphelinin girdiğini aktaran Budak, konuya ilişkin olarak polis ekiplerinin incelemelerinin de devam ettiğini söyledi.

“Ocak ayından beri bütün malzemeleri çalıyorlar”

Depo olarak kullandığı evinin soyulduğunu fark eden İsmail Budak, “İçeriye girdiğimde darmaduman olduğunu gördüm. Hırsız baya bir süredir giriyormuş, kameralardan takip ettik. İçeride bulunan birçok malzememi çalmış. 150 bin liraya yakın malzemem şuanda yok. Dükkanımı kiraya verdiğim için burayı depo olarak kullandım, kendi evimiz. İnşaat malzemelerimi buraya taşıdım. Ocak ayından beri bütün malzemeleri çalıyorlar. Evin kapıları da kilitli ama patlatıyorlar, arka kısmından giriyor malzemeleri çalıyorlar. Camları da kırdılar daha sonrasında tahta koydum camların yerine. Ne yapacağımızı bilmiyorum, polise haber verdik onlarda konuyu araştırıyor. Ama bir netice yok 2 ay oldu. Maddi anlamda zararım oldu. Harabe gibi gözüküyor ev, burada komşularımız var herkes bizi tanıyor. Çocukluğumuz burada geçti, bu zamana kadar hırsızlık olmuyordu mahallemizde. Ama son zamanlarda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı” dedi.

“Rahat ve profesyonel şekilde hırsızlık yapıyorlar”

Hırsızların evi, kendi evleri gibi kullandığını aktaran Budak, “Bunlar bir ekip gibi rahat ve profesyonel şekilde hırsızlık yapıyorlar. Yan komşunun evinin olduğu bölgeden arka taraftan depo olarak kullandığım eve giriyor sabah 6.30'da kendi evi gibi ön kapıdan çıkıyor. Bunun yanı sıra evin içerisine dalga geçer gibi yazı yazmış. ‘Hakkını helal et, ödeyeceğim parasını' yazmış, gülücük koymuş birde dalga geçer gibi. Böyle yazılar yazarak tahrik ediyor gibi geliyor. Bu evi 3 sene önce aldık, evi tadilat yapacaktık ama borçlardan dolayı yapamadık” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

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