Hırsızlık yaptılar, yakalanınca soyunup cam parçası ile polise saldırdılar

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir pazarda yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın parasını çalan tantanacı kadınlar, hırsızlık yaptığı fark edince sözlü tartışma çıkarttı. Duruma müdahale eden polis ekipleri tantanacıların üstünü aramaya çalışınca kadınlar, her zaman olduğu gibi soyunmaya başladı. Sokak ortasında yarı çıplak vaziyette bağıran kadınlar, polislerin üstlerini arama konusunda ısrar etmesi üzerine yerde buldukları cam şişeyi kırarak ortalığı birbirine kattı. Cam parçası ile yanlarına yaklaşmaya çalışan polisleri tehdit eden kadınlar, dakikalarca polisleri oyaladı. Daha sonrasında ise çıkardıkları kargaşadan faydalanan kadınlar kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Cam şişeyi kırarak polise saldırdı”

Yaşanan o anları anlatan Esnaf Selim Akgül, “Pazarın merdivenlerinde bağrışma sesleri geldi. Tabi bizde ne olduğunu görmek için dışarı çıktığımızda üç kadının polisler ile tartıştığını gördüm. İki kadın polis, hırsızlık yaptığı söylenen kadınları aramak istiyordu. Ama kadınlar üstlerini aratmadı. Yolun ortasında bağırıp soyunmaya başladılar. O kargaşada yolun karşıya geçtiler ve bu seferde kadınlara erkek polisler müdahale etmek zorunda kaldı. Tabi kadınların üzerine doğru polisler yürümeye başlayınca kadın cam şişeyi kırarak polise saldırmaya başladı. Sonrasında ekip arabası geldi ama kadınlara müdahale edemedi. Kadınlar aşağıya doğru kaçmaya başladı.

Hakan Polat - Mert Yıldırım