Hırsızlık zanları polisten kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde muhtelif zamanlarda gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayı sonrasında çalışma başlatan ekipler olayları gerçekleştiren zanlıların çok sayıda suç kayıtları bulunan S.T. ,E.N. ve F.B. olduğunu belirledi. Üç zanlıda düzenlenen operasyon sonrası çalmış oldukları bir elektrikli motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hasan Eryılmaz

İLGİLİ HABER Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı

İLGİLİ HABER Şişli'de LCD ekran hırsızları kamerada

İLGİLİ HABER Kısa boylu hırsızın azmi...

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.