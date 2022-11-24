Hırsızlık zanları polisten kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde muhtelif zamanlarda gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayı sonrasında çalışma başlatan ekipler olayları gerçekleştiren zanlıların çok sayıda suç kayıtları bulunan S.T. ,E.N. ve F.B. olduğunu belirledi. Üç zanlıda düzenlenen operasyon sonrası çalmış oldukları bir elektrikli motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Hasan Eryılmaz
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