Hırsızlık zanlıları 82 saatlik görüntü kaydı izlenerek yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede son dönemde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 gün süren titiz çalışma sonunda görgü tanıklarının ifadeleri ve 82 saatlik güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti.

5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, zanlılardan biri Kızkalesi, diğeri ise Atakent mahallerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüpheliler tutuklanırken, zanlılarla birlikte çalıntı 6 televizyon ve 80 litre zeytinyağı ele geçirildi.