İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsızlıkta yeni taktik: ‘Servis elemanıyız' deyip kombileri çaldılar

Hırsızlıkta yeni taktik: ‘Servis elemanıyız' deyip kombileri çaldılar
Hırsızlıkta yeni taktik: ‘Servis elemanıyız' deyip kombileri çaldılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kendilerini bir kombi firmasının elemanı diye tanıtan şahıslar, 13 bin ve 10 bin liralık olmak üzere 2 kombi çaldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde bulunan iki ayrı ikamete giderek kendilerinin servis elemanı olarak tanıtan şahısların, 13 bin TL ve 10 bin değerinde iki adet kombiyi bakım yapacakları bahanesi ile çaldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların T.S. (34) ve O.K. (26) isimli şüpheliler oldukları tespit edildi. T.S., Kumbağ ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ayrıca Güveni Kötüye Kullanma suçundan iki aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlatıldı.

Halil Dağ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.