Hırsızlıkta yeni taktik: ‘Servis elemanıyız' deyip kombileri çaldılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde bulunan iki ayrı ikamete giderek kendilerinin servis elemanı olarak tanıtan şahısların, 13 bin TL ve 10 bin değerinde iki adet kombiyi bakım yapacakları bahanesi ile çaldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların T.S. (34) ve O.K. (26) isimli şüpheliler oldukları tespit edildi. T.S., Kumbağ ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ayrıca Güveni Kötüye Kullanma suçundan iki aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlatıldı.

Halil Dağ

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