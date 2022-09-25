Hırsızlıktan 41 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı! 'Başımız beladan kurtulmuyor'

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçu bulunan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki çalışmalarda Osman K.'nın yakalanmamak için metruk binaları geçici mesken olarak kullandığı tespit edildi. Şahıs, düzenlenen operasyonla Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yakalandı. Gözaltına alınan Osman K.'nın "Başımız beladan kurtulmuyor" demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman K. cezaevine teslim edildi.

İbrahim Yetkin



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