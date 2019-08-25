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Hırsızlıktan yakalanan kadın: 'Sibel ünlü olacaksın madalya takacaklar sana'

Hırsızlıktan yakalanan kadın: 'Sibel ünlü olacaksın madalya takacaklar sana'
Hırsızlıktan yakalanan kadın: 'Sibel ünlü olacaksın madalya takacaklar sana'

Kahramanmaraş’ta evlere girip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın, polis ekiplerince takip sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendiği 3 kadını takibe aldı. Bir parkta gözaltına alınan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Sibel K. (27), Mercan Y. (20) ve Ebru K.'nin (22) bir evin kapısını plastik kartla açarak 10 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi. 

Şüphelilerden Mercan K., Osmaniye'den Kahramanmaraş'a geldiklerini, bir evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini, çaldıkları ziynet eşyalarını çevre illerde kuyumcularda bozdurduklarını ve paraları paylaştıklarını itiraf etti. 

Hamile olan Ebru K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bir şüphelinin de firari olarak arandığı öğrenildi. 

Emniyette işlemleri tamamlanan Sibel K. ve Mercan Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Şüphelilerden Mercan Y.'nin hastane çıkışında, "Sibel ünlü olacaksın şimdi madalya takacaklar sana" diyerek gülmesi dikkat çekti.  

Halil Koyun
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