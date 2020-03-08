Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: 'Hırvatistan, Yunanistan'dan mülteci çocukları almaya hazır'

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan'ın Yunanistan'da mülteci kamplarında yaşayan çocuklardan bazılarını almaya hazır olduklarını açıkladı. Plenkovic, 15 Mart'ta düzenlenecek parti seçimleri öncesi katıldığı Demokratik Hırvat Birliği mitinginde, “Biz her zaman insancıl bir yaklaşım sergiledik ve çocukların özel bir korumaya ihtiyacı var” açıklamasında bulunurken bu kararın özellikle ailesi olmayan çocuklara faydalı olacağını vurguladı. Açıklamasında, “Mantıklı bir insanın çocuklara yardım etmemize karşı çıkacağını sanmıyorum” diyen Plenkovic, çocukların ailelerinin Hırvatistan'a alınmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Plenkovic, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa İçişleri Temsilcisi Ylva Johansson'ın, çocukları Hırvatistan'a getirilmesi hakkında değerlendirme yapmak üzere gelecek hafta Yunan adalarındaki mülteci kamplarını ziyaret edeceğini ifade etti.