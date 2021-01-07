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Hırvatistan Devlet Başkanı Milanovic, Covid-19 aşısı yaptırdı

Hırvatistan Devlet Başkanı Milanovic, Covid-19 aşısı yaptırdı
Hırvatistan Devlet Başkanı Milanovic, Covid-19 aşısı yaptırdı

Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede aşılama kampanyası başladı. Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic, ülkesinde aşılamanın önemine dikkat çekmek için kameralar önünde ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısını yaptırdı. Başkent Zagreb'te bulunan Başkanlık binasında aşı olan Milanovic tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. Milanovic, "İsteyen herkesi, tereddüt eden herkesi aşı olmaya davet ediyorum çünkü aşı çok ciddi bir doğrulama sürecinden geçti" ifadelerini kullanarak aşılamanın ülkede bir dönüm noktası olacağını düşündüğünü belirtti.

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