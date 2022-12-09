Hırvatistan, yarı final biletini penaltılarda aldı

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, Brezilya, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden karşılaşmada ilk uzatma devresinde Brezilya, Neymar ile golü buldu. Uzatmaların ikinci yarısında 107. dakikada Hırvatistan da, Petkovic ile golü bularak durumu 1-1'e getirdi. Uzatmalarda eşitlik bozulmazken, müsabaka penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında ise Sambacılarda Rodrygo, Brezilya'nın ilk penaltı atışında kaleci Livakovic'i geçemedi. Marquinhos da attığı penaltı vuruşunda top direkten dönünce Hırvatistan 4-2 kazanarak yarı final biletini almış oldu. Hırvatistan, yarı final turunda Hollanda - Arjantin eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Neymar attığı gol ile tarihe geçti

Maçın 105+1. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Brezilyalı yıldız Neymar, milli takım formasıyla 77. golüne ulaştı. Neymar, kaydettiği bu gol ile Brezilya forması ile 77 golü bulunan Brezilya efsanesi Pele'nin rekorunu da egale etmiş oldu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.