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Hırvatistan'da Mig-21 savaş uçağı düştü

Hırvatistan'da Mig-21 savaş uçağı düştü
Hırvatistan'da Mig-21 savaş uçağı düştü

Hırvatistan'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Mig-21 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska bölgesi yakınlarında eğitim uçuşu gerçekleştiren Mig-21 tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü bildirildi. Hırvatistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta iki pilotun bulunduğu belirtilerek, pilotlardan biriyle irtibata geçildiği ve ikinci pilot için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, sağlık ve güvenlik ekiplerinin de bölgede olduğu aktarıldı. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

İbrahim Aydoğan
 

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