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Hırvatistan'da pazar günleri çalışmaya kısıtlama getirilmesi planlanıyor

Hırvatistan'da pazar günleri çalışmaya kısıtlama getirilmesi planlanıyor
Hırvatistan'da pazar günleri çalışmaya kısıtlama getirilmesi planlanıyor

Hırvatistan Çalışma Bakanı Marin Piletic, hükümete bu hafta sunulacak yasa tasarısıyla işçilerin pazar günü çalışmalarına kısıtlama getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Hırvatistan'da işçilerin pazar günleri çalışmasına kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Hırvatistan Çalışma Bakanı Marin Piletic, hükümete bu hafta sunulacak yasa tasarısında; işçilerin ayda en fazla 3, yılda ise 16 pazar günü çalışabileceklerini ve 1 Ocak 2023 itibarıyla tüm çalışanlara pazar günü çalışmaları karşılığında ücretlerinin 2 katı ödeme yapılmasını planladıklarını açıkladı.

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