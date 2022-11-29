Hırvatistan'da pazar günleri çalışmaya kısıtlama getirilmesi planlanıyor

Hırvatistan'da işçilerin pazar günleri çalışmasına kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Hırvatistan Çalışma Bakanı Marin Piletic, hükümete bu hafta sunulacak yasa tasarısında; işçilerin ayda en fazla 3, yılda ise 16 pazar günü çalışabileceklerini ve 1 Ocak 2023 itibarıyla tüm çalışanlara pazar günü çalışmaları karşılığında ücretlerinin 2 katı ödeme yapılmasını planladıklarını açıkladı.

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