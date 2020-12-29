Hırvatistan'daki depremde can kaybı 5'e yükseldi

Hırvatistan'ın Petrinja kasabasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydan gelmiş, depremde ilk belirlemelere göre 12 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirilmişti. Glina Belediye Başkanı Stjepan Kostanjevic Hırvat medyasına yaptığı açıklamada, Glina'da deprem nedeni ile 4 kişinin öldüğünü bildirmesi üzerine depremdeki toplam can kaybı 5'e yükseldi.

Petrinja yakınlarındaki Sisak Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Tomislav Fabijaniç ise yaptığı açıklamada,2'si ağır yaralı olmak üzere 20 kişinin hastanede tedavi edildiğini aktardı. Depremde ayrıca bir anaokulunun da yıkıldığı ancak okulda kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi. Petrinja bölgesindeki huzurevlerinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç Hırvat medyasına yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız öldü. Bu Hiroşima gibi şehrin yarısı artık yok" dedi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan deprem, Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Almanya ve Slovenya'da da hissedildi. Slovenya, merkez üssünden 100 km uzaklıktaki tek nükleer enerji santralinin önlem olarak kapattı.