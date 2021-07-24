Hırvatistan'dan turistlere ücretsiz Covid-19 aşısı

Turistlerin aşı olmak için kimlik ya da pasaportlarıyla belirtilen aşı noktalarına başvurmalarının yeterli olduğu belirtildi.

Turizm gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sini oluşturduğu Hırvatistan'da hükümet, turistlere ücretsiz olarak Covid-19 aşısı yapılması kararı aldı. Buna göre ülkeyi ziyaret edecek her turist, belirlenen aşı noktalarında korona virüs aşısı olabilecek. Aşı olmak için kimlik belgesi ya da pasaport ibraz etmenin yeterli olacağı belirtilirken, ülkelerinde ikinci doz aşıyı beklediklerinden ötürü tatile gidemeyen turistlere de Hırvatistan'a gelmeleri durumunda ikinci doz aşılarının yapılması kararlaştırıldı. İkinci doz aşı olacak turistlerin aşının adını ve ikinci dozun yapılış tarihinin belirlenmesi amacıyla ilk doz aşı kartlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

AB üyesi ülkelerden gelen yolculardan negatif korona virüs testi ya da aşı sertifikası şartı aramayan 4 milyon nüfuslu Hırvatistan'da bugüne kadar 2 milyon 980 bin doz aşı yapılırken, tüm aşıları tamamlananların nüfusa oranı ise yüzde 33.5 oldu. Salgının başlamasından bu yana 362 bin vaka tespit edilen ülkede 8 bin 245 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ebru Orhan

