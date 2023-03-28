Hırvatlar'a Bursa'da mağlup olduk

5. dakikada Salih Özcan'ın ara pasında topu çaprazdan kaleye gönderen Cengiz Ünder, kaleciyi geçemedi.
10. dakikada ceza sahasına girerken Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Dominik Livakovic kornere çeldi.
17. dakikada ceza sahası üzerindeki karambolde Orkun Kökçü'nün şutunda top kalecide kaldı.
21. dakikada Andrej Kramaric'in pasında karambole düşen topu Mateo Kovacic ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada kendi kazandığı top ile ceza sahasına giren Josip Stanisic'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.
45+4. dakikada Modric'in savunma arkasına gönderdiği topta Pasalic ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutu kaleci Mert çelerken, Mateo Kovacic topu boş kaleye gönderdi. 0-2
49. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.
57. dakikada Luka Modric'in pasında kaleyi yoklayan Mario Pasalic, kaleci Mert Günok'u geçemedi.
70. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.
77. dakikada Andrej Kramaric'in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale diğerinin yanından auta çıktı.
90+3. dakikada Cenk Tosun'un yakın mesafeden vuruşunu kaleci Dominik Livakovic ağlara gitmesini önledi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Niklas Nyberg
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü (Arda Güler dk. 66), Hakan Çalhanoğlu (İsmail Yüksek dk. 38), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Umut Nayir dk. 80 ?), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 66), Enes Ünal (Cenk Tosun dk. 80 ?)
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mehmet Can Aydın
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Luka Modric (Lovro Majer dk. 83 ?), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pasalic (Josip Juranovic dk. 64), Ivan Perisic (Luka Ivanusec dk. 90+1 ?), Andrej Kramaric (Petar Musa dk. 83 ?)
Yedekler: Ivo Grbic, Nediljko Labrovic, Martin Erlic, Nikola Vlasic, Mislav Orsic, Borna Sosa, Domagoj Vida
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Goller: Mateo Kovacic (dk. 21 ve 45+4) (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Dominik Livakovic, Josko Gvardiol (Hırvatistan)
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