İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi

Hisarcık'ta feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi
Hisarcık'ta feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Hisarcık’ta feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi - Tıkla İzle

Kaza, sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. 43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan Burak Taşdemir (21) aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu.

Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü.

Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mustafa Akçay
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.