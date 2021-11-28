Hisarcık'ta maden işçilerinden protesto

Özel bir firmada çalışan işçiler, tazminatları ödenmeden işten çıkarıldıkları ve kanun dışı çalıştırıldıkları iddiasıyla Hisarcık Kapalı Pazar Yerinde basın açıklaması yaptı.

İşçileri temsilen konuşan Mehmet Altın, "Açık ocak dekapaj şantiyesinde şoför, operatör ve maden işçisi olarak çalışmaktayız. Burası maden sahası olmasına rağmen ihalelerde inşaat yapım işi olarak gösterilmektedir. Gerçek maden işçisi olarak bu durum çalışanlar arasında haksız kazanca sebep olmaktadır. Aynı işi yaptığımız diğer arkadaşlarımızla aynı hakları almak istiyoruz. Tek geçim kaynağımız bu maden sahasıdır. Başka bir işimiz yoktur. Ayrıca son günlerde sebep göstermeden ve tazminatları ödenmeden işçiler işten çıkartılmaktadır. Bu iş yerinde 200 civarında arkadaşımız çalışmaktadır" dedi.

"Biz ekmeğimizin peşindeyiz, bu kış gününde işsiz kalmak istemiyoruz" diye devam eden Altın, "Başka çalışacak yerimiz yok, sadece Eti Maden sahası var. Bu kadar arkadaşın işsiz kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Akçay

