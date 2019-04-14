Hisarcık'ta şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Halifeler köyünde eski muhtar 48 yaşındaki Ali Can Kurt, traktörüyle kum çekmek için dün sabah saatlerinde Akdere mevkiine gitti. Kurt'un geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları Kurt'u Akdere mevkiinde traktörün yanında yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulan Savcılık tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurt'un cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mustafa Akçay