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Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı
Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Mustafa C. yönetimindeki 43 RU 586 plakalı araç ile Resul A'nın kullandığı 43 U 4745 plakalı araç Hisarcık Sanayi Kavşağında kontrolsüz çıkış sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Mustafa C. ve Resul A. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Mustafa C., burada yapılan müdahalenin ardından, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Akçay

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