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Hizan'da halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı

Hizan'da halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı
Hizan'da halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde aralıksız etkili olan kar yağışından dolayı halı sahanın çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

Hizan'da halı sahanın çatısı çöktü: 3 yaralı - Tıkla İzle

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Bitlis'te de hayat durma noktasına geldi. Günlerdir belli aralıklarla yağan karın ağırlığına dayanamayan Hizan Yatılı Bölge Okulu bahçesinde bulunan halı sahanın çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı. Olay sonrası bölgeye 112, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Hizan Belediye itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Yaralı çocuk bulunduğu yerden çıkarılarak Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekipleri çatısı çöken halı sahada dışarıdan birilerinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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