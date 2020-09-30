Hizbullah'tan Netanyahu'nun depo iddiasına yalanlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Lübnan'daki Hizbullah'ı hedef alarak paylaştığı bir harita ile Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposu bulunduğunu iddia etmişti. Netanyahu'nun iddiasına Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasrallah'tan yanıt geldi. Nasrallah yaptığı açıklamada Netanyahu'nun iddiasını yalanlayarak, "Netanyahu Lübnan halkını Hizbullah'a karşı kışkırtmaya çalışıyor ve Beyrut ile banliyöler arasında bir yerden bahsediyor, füze depolayıp ürettiğimizi iddia ediyor" dedi. "Medyanın, söz konusu tesise girip tanıklık etmesine izin vereceğiz" diyen Nasrallah Netanyahu'yu işaret ederek, "Böylece tüm dünya yalanını ortaya çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

Nasrallah, Netanyahu'nun iddiasını çürütmek için Lübnanlı ve uluslararası medya kuruluşlarını yerel saatle 22.00'de söz konusu tesisi gezmeye davet etti. Nasrallah'ın davetinin ardından yerli ve yabancı çok sayıda medya mensubu, Netanyahu'nun Hizbullah'ın silah deposu olduğunu iddia ettiği bölgeye akın etti.

Öte yandan BM'deki konuşmasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunun bulunduğunu iddia eden ve depoların yer aldığı bir haritayı gösteren Netanyahu, "Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz ay korkunç bir patlama oldu. Bir sonraki patlama Beyrut'un Janah Mahallesi'nde olabilir. Burada Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var, etrafı sivillere ait evlerle çevrili. Janah sakinlerine sesleniyorum. Şimdi harekete geçmeli ve bunu protesto etmelisiniz. Çünkü burada patlama olursa başka bir trajedi yaşanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Nisrine Borghol

