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Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı

Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı
Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı

Şişli’de seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NE 4352 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batuhan Altınbaş
 

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