'Hızla artan elektronik sigara kullanımı, sağlığımız için büyük bir tehlike'

Sigarayı bırakmak isteyenlere alternatif olarak sunulan elektronik sigaralar, nikotin içeren bir sıvının ısıtılarak elde edilmesiyle üretiliyor. Elektronik sigaraların içeriğine dikkat çeken Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Sigarayı bırakmak isteyenlere alternatif olarak sunulan e-sigaralar sağlığımız için büyük tehlike oluşturmaktadır. Maalesef bu tür sigaraları kullanmaya özendirici birçok unsur var. Bu durum, sizleri yanıltmasın” dedi.

“Bir hatayı başka bir hatayla düzeltmeyin”

Sigarasız bir dünya için 20 yıldır mücadelesine hız kesmeden devam eden ve Türkiye'de bu zamana kadar sigara ile savaşa karşı çıkarılan tüm kanunlarda da öncü rol oynayan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Aydın, “Türkiye Sigarayla Savaş Derneği kurulmadan önce ülkede sigara içen sayısı 32 milyondu, bugün ise bu rakam 10 milyona kadar düştü. Bu çok sevindirici bir durum ancak sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar el ele mücadele etmeye devam edeceğiz. Sigarayı bırakabilmek için elektronik sigaraya başlamak büyük bir hatadır. Bir hatayı başka bir hatayla düzeltmeye kalkmak çok yanlış bir tutum ifadelerini kullandı.

“Özellikle gençler arasında çok yaygın”

Sigara kullanımının çok küçük yaşlarda başladığını belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın “Üzülerek belirtiyorum ki sigaraya başlama yaşı oldukça düşmüştür. Gençler, akran baskısı ve sosyal kabul gibi sebeplerle maalesef bu zehirle tanışıyor. Çevresel nedenler ve akran baskısı, bu tür kartellerin bırakılmasını zorlaştırıyor. Bu sebeple e-sigara kullanımı özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır” dedi.

“Elektronik sigaraların zararları anlatılarak toplum bilinçlendirilmeli”

Elektronik sigaraların da en az diğer karteller kadar zararlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu durum, gençlere çok iyi aktarılmalı. Elektronik sigaralar, yüksek miktarda nikotin, nikel kurşun gibi zararlı kimyasalları barındırdığından bağımlılık yapmaktadır. Özellikle küçük yaşlarda başlayan insanlarda beyin gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun yan sıra kalp hastalıkları ve depresyon riskini arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Aydın son söz olarak şunları kaydetti, “Sigara bağımlılığından kurtulmak için e-sigaraya başvurmanın yanlış olduğunu ve elektronik sigaraların da bağımlılık yaptığını vurgulamak isterim. Topluma, e-sigaranın zararları anlatılmalı ve toplum bilinçlendirilmeli. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz, sigarayı bırakma konusunda kararlı olan herkese bilgi vermeye ve aydınlatmaya hazırız.”

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