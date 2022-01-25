Hızlı trenlerdeki buzlanma yerli ve milli sistemle çözülüyor

Yüzde 70'i yerli ve milli olarak Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir Türk firması tarafından üretilen, birim maliyeti 10 milyon avroyu bulan Buz Çözme Tesisi, 250 kilometre hızla giden Yüksek Hızlı Trenleri kar, buzlanma gibi durumlardan koruyarak karlı havalara rağmen rötar yaptırmıyor. Özel bir solüsyon püskürterek buzları ve karı yok eden sistem, henüz Ankara YHT Garı ve Konya YHT Garında bulunuyor. Sivas YHT Garı'na monte edilmesi beklenen sistem yurt dışından da ilgi görüyor.

“Bu sistem ile birikmenin önüne geçmiş oluyoruz”

Tesis hakkında detayları paylaşan YHT Araç Bakım Atölye Müdürü Onur Şengün, atölyenin hizmete girmeye başlamasıyla sistemi aktif olarak kullandıklarını açıklayarak, “Sistemimiz karlı olarak gelen setlerin buz çözme işlemini uygulamakla beraber atölyemizden servise hazırlanan setlerin sefer öncesi buz önleme sistemi sayesinde altına buz önleme sistemini aktif hale getirmesini sağlıyor. Meteoroloji ile koordineli olarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle kar yağışının beklendiği zamanlarda sistemimizi aktif hale getirerek atölyemizden çıkan setlerimizin buz önleme sistemine girerek daha sonra sefere verilmesini sağlıyoruz” bilgilerini verdi.

Buz Çözme Tesisi'nin yakın zamanda İsveç ve İtalya'ya ihraç edilmesi planlanıyor.

Huzeyfe Tarık Yaman - Hidayet Türkyılmaz