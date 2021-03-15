Hobi olarak başladığı DJ'liği meslek edindi

Genç yaşına rağmen kendini Web&Yazılım geliştirme yolunda da büyük adımlar atarak yazılım geliştirme uzmanı olan Seyit Subutullah Baltaci, 2017 yılından beri DJ'lik yapıyor. Kısıtlamaların olduğu bu dönemi DJ projeleri yapmakla değerlendirdiğini belirten Baltacı, pandemi sonrası izleyicilerinin karşısında olacağını ifade ediyor. Yeni projelerini izleyicileriyle buluşturacağı günlerin heyecanını yaşayan Baltacı, meslek edindiği DJ'lik ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Kendim düzenleyeceğim bir organizasyon yapmak istiyorum. Korona virüs nedeniyle kabinlerde yerimi alamıyor olsam da bu dönemi projelerime yoğunlaşarak geçirdim. DJ'liğe her ne kadar hobi olarak başlamış olsam da artık bir meslek olarak görüyorum. Eğlenceli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Müzik ile iç içe büyüdüm. Her türde müziğe ilgim var. Bu yönümü geliştirerek ve gerekli eğitimleri alarak DJ oldum. Teorikte aldığım eğitimleri pratik yaparak geliştirdim. İnsanların eğlenmesine katkıda bulunmak, bu mesleğin en güzel tarafı diyebilirim. Dünyaca ünlü örnek aldığım ve başarılı çalışmalarını takip ettiğim birçok DJ var. Ben de dünyaca ünlü bir DJ olmak istiyorum” dedi.

1998 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Seyit Subutullah Baltaci genç yaşına rağmen yaptığı başarılı işlerle adından sıkça söz ettiriyor. Çocukluğundan beri internete ve teknolojiye olan yoğun ilgisi nedeniyle gerekli eğitimleri alarak yazılım geliştirme uzmanı oldu. Seyit Subutullah Baltaci teknoloji alanındaki başarıları için de şunları söyledi: “Dijital dünyaya her zaman merakım vardı. Bu yönümü geliştirerek çeşitli eğitim ve seminerlere katıldım. Yazılım ile ilgili bilgilerimi sosyal medya ile de birleştirerek, markalara danışmanlık hizmeti veriyorum” dedi.