Hobi olarak başladığı hindi yetiştiriciliğinde taleplere yetişemiyor

Alaplı ilçesinde esnaflık yapan Resul Gazitepe, tavuk ve hindi gibi hayvanlara meraklı olmasının etkisiyle hindi yetiştiriciliğine yatırım yaparak, ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulundu. 2010 yılında tavuk besiciliğine başlayan Gazitepe, daha sonra hindi yetiştiriciliğine merak salınca 15 bin kapasiteli tesiste üretmeye başladı. 140 gün boyunca yetiştirdiği 15 bin hindiyi şirket üzerinden başta Azerbaycan, Gürcistan, olmak üzere İran, Irak gibi birçok ülkeye ihraç eden Gazitepe, son günlerde talebin daha çok arttığını söyledi.

Alaplı'da böyle yatırım yapmanın mutluğunu yaşadığını kaydeden Resul Gazitepe, "Bu çiftlikte Alaplı ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 140 günlük süreçlerde yetiştirip beslediğimiz hindileri şirket üzerinden Türkiye genelinde tüm otellere hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiyoruz. Çoğunlukla gönderdiğimiz yerler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Yunanistan gibi ülkeler. İç piyasada da ciddi bir pazarımız var. Hindi etinin proteini yüksek. Şu an çiftliğimiz 15 bin kapasiteli, ilerleyen zamanda ek yatırımla birlikte kapasitemizi daha da arttırmak istiyoruz” diye konuştu.

Ertuğrul Yüksel



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