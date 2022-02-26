Hocalı Soykırımı'nı dünyaya haykıran 9 yaşındaki Nezaket: 'İsterim ki savaş olmasın, insanlar ölmesin'

Ermeni güçlerin, 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı soykırımın üzerinden 30 yıl geçti. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı şehrinde 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk toplam 613 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi. Tarihin en kara lekelerinden olan ve Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyan bu acıyı, 9 yaşındaki Nezaket Heyderova sosyal medya hesabından çektiği kısa filmlerle tüm dünyaya duyurdu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan, projenin baş kahramanı Sevinç karakterini canlandıran Nezaket Heyderova, “Bu benim ikinci oyunculuk tecrübemdi. Bundan önce Zeher Tuluğu'nda oynamıştım. Bu rolü oynamak çok ağır hissettiriyor. Dönüşler çok iyi oldu bana. Çok güzel yorumlar aldım. Azerbaycan'dan, Türkiye'den, İran'dan, İngiltere'den güzel yorumlar geldi” diye konuştu.

Hocalı Soykırımı'nın 26 Şubat 1992 yılında başladığını ve Ermenilerin vahşice 613 kişiyi katlettiğini söyleyen Heyderova, “Ben aslında bu filmde dünyaya Hocalı Soykırımı'nı anlatmaya çalıştım. Benim karakterimin ismi ise Sevinç. Hocalı Soykırımı'nda 9 yaşındaki bir kızın gözlerinden Hocalı'ya bakıyorum. Bu hikayenin sonu da hepimizin bildiği gibi bir sonu oldu” açıklamasında bulundu.

Bu projede oynamanın aslında zor olmadığını orada yaşanılanları düşününce zorlandığını ifade eden Heyderova, “Ben istiyorum ki insanlar ölmesin, savaş olmasın şehitler olmasın, küçük çocuklar savaşta ölmesin. Herkes güzel bir hayat geçirsin” ifadelerini kullandı.

Projenin yöneticiliğini yapan Alihan Recepov, “Bu fikir bizim iş arkadaşımızdan çıktı. Benzeri "Eva Stories" diye bir yapım vardı. Biz de karar verdik neden Azerbaycan'da böyle bir şey yapmayalım diye. Sonrasında çekmeye başladık. Geri dönüşler çok iyi oldu. Bu kadar insana kısa zamanda ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorduk. Çok kısa zamanda 350 binden fazla takipçimiz oldu. İzleyicilerimiz en çok Türkiye'den” diye konuştu.

Mevlüt İşli