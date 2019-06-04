Hokeyin Sultanları, Avrupa Şampiyonası için yola çıkıyor

Rakip takımlar hakkında da bilgi veren antrenör Ayşe Kasım, “Rakiplerimiz Avrupa'nın güçlü takımlarından oluşuyor. Şampiyona süresince İsveç, Hırvatisyan, Çekya Portekiz ve Ukrayna temsilcileriyle karşılaşacağız. Rakip takımları yakından tanıyoruz. Elbette onlar da bizleri yakından tanıyor. Biz kazanmak için yola çıktık, sporcularımız sahaya yüreklerini koyarak çıkacak ve şampiyonluk kupasını kazanmak için mücadele edeceğiz. Takımlarımıza büyük destekler veren Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Kaplan'a ve yönetim kurulumuza sporcularımız adına teşekkür ediyoruz. Bu kupayı Gaziantepliler için kazanacağız, Türkiye için kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Takıma son taktikleri anlatan ve maç öncesi yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren antrenör Ayşe Kasım son antrenmanların Ukrayna'da maçların oynanacağı Boryspil kentindeki hokey tesislerinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

POLİSGÜCÜ KADIN HOKEY KADROSU AÇIKLANDI

EuroHockey Club Challenge III 2019 Women Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının Antrenörlüğünü uzun yıllardır Ayşe Kasım'ın yaptığı takımda kaptanlık görevini Leyla Öztürk üstlenirken Elıf Küpeli, Fatma Çil, Çağla Cengiz, Seda Öztürk, Emıne Çelik, Hazıme Kızılırmak, İklıma Kaya, Meryem Oymak, Perihan Kücükkoç, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Gamze Nur Özcan, Nurhan Cınar, Gamze Zor ve Sinem Alpakan görev alıyor.

HOKEYİN SULTANLARI AVRUPA'NIN DEVLERİYLE KARŞILAŞIYOR

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ise Ukrayna'nın Boryspil kentinde gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge III 2019 Women Avrupa Şampiyonasında Çekya'nın HC 1972 Rakovnk Kulübü, Hırvatistan'ın Hockey Klub Zelina Kulübü, İsveç'in Nacka LHK Kulübü, Hırvatistan'ın HAHK Mladost Kulübü, Portekiz'in Grupo Desportivo do Viso Kulübü ve Ukrayna'nın Kolos Boryspol Kulüpleriyle mücadele edecek.