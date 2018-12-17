Holding bahçesine bomba yerleştiren teröristlerin suç dosyası kabarık çıktı

Üsküdar'da 12 Aralık günü bir holdingin bahçe duvarına bırakılan zaman ayarlı bomba, bomba imha uzmanı polislerce etkisiz hale getirilmiş, eylemi gerçekleştirenlerin B.M. isimli kadın ile bir erkek olduğu belirlenmişti. Emniyet güçlerince yapılan operasyonla B.M. ve yanındaki şahıs, gizlendikleri evden çıktıkları sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramada el bombası ve bomba yapımında kullanılan elektrik bandı, elektronik devre ölçüm cihazı ele geçirilmişti. Yapılan incelemede terör Örgütü MLKP üyesi olduğu belirlenen teröristlerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin İzmir, Mersin, Bursa ve Denizli'de farklı zamanlarda 9 ayrı bombalı ve silahlı saldırı eyleminin failleri olduğu saptandı. Teröristlerin sansasyonel eylemleri şöyle:

"26 Temmuz 2015 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı binasına bombalı saldırı. Gerçekleşen saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bahçe duvarı, başkanlık tabelası ve bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

11 Ağustos 2015 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesi Çamdibi semtinde Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırı. Çamdibi Polis Merkezinin arka kısmında park halindeki araçların altına bırakılan bombanın patlamasıyla çevredeki çok sayıda evin camları kırıldı, çok sayıda araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

2015 yılının 12 Ağustos'unda İzmir'de MHP Bornova İlçe Teşkilatı binasına yönelik bombalı saldırı yapıldı. Parti binasının yakınındaki bir otomobilin altına yerleştirilen bombanın polis tarafından fark edilmesiyle saldırı önlendi. Çevrenin boşaltılarak patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ile can kaybının önüne geçildi.

Bu olaydan 2 ay sonra bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. İzmir Buca'da görevli devriye polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı ve el bombası ile yapılan saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Teröristlerin 3 Mart 2016 tarihinde yine eylem sahası İzmir oldu. Teröristler, Çiğli'de bulunan TOMA fabrikasına yönelik silahlı ve el bombalı saldırı düzenledi.

Bu olaydan tam 13 ay sonra aynı teröristler bu kez Mersin'de ortaya çıktı. Mersin'in Mezitli ilçesinde polis servisi güzergahına bomba yerleştirildi. İlçeye bağlı Söğütlüpınar Kavşağı'nda polis aracının beklediği noktaya önceden bırakılan parça tesirli bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 2 polis memuru yaralandı, resmi ekip otosu parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Yakalanan aynı teröristlerin geçen yıl yine İzmir'de eylem düzenlediği tespit edildi. 31 Ağustos 2017 tarihinde İzmir'in Buca ilçesindeki cezaevi çalışanlarını taşıyan servis aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Servis aracı güzergahındaki çöp konteynırına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu otobüs büyük hasar alırken, servis minibüsündeki 10 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ayrıca patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

Bu yılın Şubat ayında Bursa polisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. 3 Şubat 2018 tarihinde Bursa'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçiş güzergahında poşet içerisine koyulmuş çivi ve barut ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 emniyet mensubu yaralandı.

26 Şubat 2018 tarihinde bu kez Denizli'de ortaya çıkan teröristler, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde ışık direğine kelepçeli bomba yerleştirdi. Bomba, fark edilmesi ile bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin parmak izi bıraktığı son eylemi 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Kısıklı'da bir holdingin bahçe duvarına asılı zaman ayarlı patlayıcı infilak etmeden etkisiz hale getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanları tarafından yapılan müdahale sonucu zaman ayarlı bomba patlamadan etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemelerde patlayıcının el yapımı zaman ayarlı parça ve basınç etkili bomba olduğu öğrenildi.

Sadık Kahraman

