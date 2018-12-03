Holiganlar 11 araca zarar vermiş

Kayseri'de geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının yaklaşık 11 bin Ankaragücü ve bin 500 Beşiktaş taraftarı maç izledi. Müsabaka dağılımı esnasında kimlikleri henüz tespit edilemeyen taraftarlarca güney otoparkında park halinde bulunan, çeşitli marka ve modellerde toplam 11 adet araca maddi zarar verildi.

Müsabaka öncesi yapılan aramalarda ve müsabaka sonrası yapılan çalışmalarda taraftar grubundan, 7 adet bıçak, bir adet sallama tabir edilen kesici alet, bir adet boş kurusıkı tabanca şarjörü ile 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, müsabakadan sonra dağılım sırasında kalabalık içerisinden kurusıkı tabanca ile havaya ateş edilmiş, ateş eden şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması yönünde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Müsabaka dağılımında taşkınlık çıkartan S.N.Ö., Ş.A., D.T., K.Ç., N.U. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında 6222 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.