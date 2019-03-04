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Hollanda, İran Büyükelçisini geri çağırdı

Hollanda, İran Büyükelçisini geri çağırdı
Hollanda, İran Büyükelçisini geri çağırdı

Hollanda, Tahran Büyükelçiliği personelini sınırdışı etmesinin ardından İran Büyükelçisini geri çağırdı. Hollanda'nın 2 İranlı diplomatı sınırdışı etmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Tahran yapılanların 'samimiyetsiz ve yapıcı olmadığı' açıklamasında bulunarak karşılıklı tedbirler alınacağını taahhüt etmişti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, İran'ın Tahran Büyükelçiliği personelini sınırdışı etmesinin ardından büyükelçisini geri çağırdığını bildirdi.

Twitter'da "Büyükelçiyi istişareler için geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıklama yapan Blok, "Karar, iki Hollanda büyükelçiliği personelinin sınırdışı edilmesinin ardından geldi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Hollanda istihbarat servisi (AIVD), Haziran ayında İran Büyükelçiliğinde çalışan iki kişinin Hollanda'dan sınırdışı edildiğini duyurmuş ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Hollanda Mart ayında ise, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinden dolayı 2 Rus diplomatını sınır dışı etmişti.

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