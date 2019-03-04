Hollanda, İran Büyükelçisini geri çağırdı

Tahran yapılanların 'samimiyetsiz ve yapıcı olmadığı' açıklamasında bulunarak karşılıklı tedbirler alınacağını taahhüt etmişti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, İran'ın Tahran Büyükelçiliği personelini sınırdışı etmesinin ardından büyükelçisini geri çağırdığını bildirdi.

Twitter'da "Büyükelçiyi istişareler için geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıklama yapan Blok, "Karar, iki Hollanda büyükelçiliği personelinin sınırdışı edilmesinin ardından geldi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Hollanda istihbarat servisi (AIVD), Haziran ayında İran Büyükelçiliğinde çalışan iki kişinin Hollanda'dan sınırdışı edildiğini duyurmuş ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Hollanda Mart ayında ise, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinden dolayı 2 Rus diplomatını sınır dışı etmişti.