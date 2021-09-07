Hollanda Türkiye Maç Anlatımı

HOLLANDA 5-0 TÜRKİYE

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

1. dakikada Berghuis'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Klaassen topla buluştu. Klaassen kale önünde Depay ile verkaçın sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Klaassen'in pasında defansın arkasına sarkan Depay'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

25. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaleyi cepheden gören bir noktadan uzaktan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow'da kaldı.

36. dakikada ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada Depay'ın kullandığı penaltıda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

44. dakikada orta sahanın sağ tarafında Depay'a yaptığı müdahale sonrasında Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Penaltı pozisyonundan da sarı kartı olan Çağlar oyun dışı kaldı.

45' Hakemi düdüğü ile ilk yarı sona edi.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı

46' Hollanda'da De Jong yerini Koopmeiners'a bıraktı.Frenkie de Jong - Teun Koopmeiners

46' A Milli Takım'da Orkun yerini Ozan Tufan'a bıraktı.Orkun Kökcü - Ozan Tufan

46' A Milli Takım'da Kenan Karaman yerini Ozan Kabak'a bıraktı.Kenan Karaman - Ozan Kabak

54' Sol kanattan Bergwijn 'in ortasında arka direkte Berghuis'in kafayla indirdiği topu kale önünde Depay ağlara gönderdi.Gol - Memphis Depay

57' Milli Takım'da Ozan Kabak, Dumfries'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ozan Kabak

60' Sol kanattan Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta, kalesini terk eden Bijlow topu yumrukladı.

62' Hollanda'da Wijnaldum yerini Til'e bıraktı.Georginio Wijnaldum - Guus Til

62' Hollanda'da Bergwijn'in yerine Malen oyuna dahil oldu.Steven Bergwijn - Donyell Malen

79' Gole çok yaklaştık! Hakan'ın harika pasında savunma arkasına sarkan Ozan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

80' Atılan uzun topta, savunma arkasına koşan Til, kalesini terk eden Uğurcan'ı yatırdıktan sonra yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı.Gol - Guus Til

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Stat: Johan Cruijff

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Klaassen, Berghuis, Depay, Bergwijn

Yedekler: Krul, Drommel, J.Timber, De Ligt, Malacia, Malen, Til, De Roon, Gravenberch, Rensch, Weghorst, Koopmeiners

Teknik Direktör: Louis Van Gaal

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Klaassen (dk. 1), Depay (dk. 15 ve 38 pen.) (Hollanda)

Kırmızı kart: Çağlar Söyüncü (dk. 44) (Türkiye)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu (Türkiye), Wijnaldum (Hollanda)