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Hollanda'da çocuklar parklara akın etti

Hollanda'da çocuklar parklara akın etti
Hollanda'da çocuklar parklara akın etti

Hollanda’da korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından çocuklar parklara akın etti.

Hollanda hükümeti 6 Mayıs'ta ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş yaşanması üzerine korona virüs önlemlerini aşamalı olarak gevşetiyor. Hollanda'nın Alphen aan den Rijn şehrinde 23 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan çocuklar şehir parkına akın etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığı gözlenen parkta çocuklar derede şişme botlara binerek aileleri ile birlikte balık tuttu. Çocuklar kumda koşup oynayarak günlerini geçirdi. Şehir parkının büyük olmasından dolayı insanların dağınık halde oturduğu gözlendi. Parktaki havuza giren çocuklar gönüllerince eğlendi. Sıcaklıkların artması ile çocukların dondurmaya ilgisi de büyük oldu. Şehir merkezinin de kalabalık olduğu gözlendi.

Hollanda'da 11 Mayıs'tan itibaren kuaför ve berberler açılıyor ve yalnızca randevu ile çalışacak. 11 Mayıs'tan itibaren anaokulu, özel eğitim merkezleri, kütüphaneler de açılacak.

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