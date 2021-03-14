Hollanda'da genel seçim öncesi hükümet karşıtı protesto



Hollanda'da Başbakan Mark Rutte ve kabinesi, meclisin yaptığı soruşturma sonucu çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen kökenli aileyi dolandırıcılıkla suçlayıp zarara uğratıldığını ortaya çıkarması ile 15 Ocak'ta istifa etmişti.

Rutte hükümetinin istifasının ardından 15-17 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan genel seçimler öncesi protestolar patlak verdi. Lahey kentinde sokağa inen yaklaşık 2 bin kişi Covid-19 kısıtlamalarını ve hükümeti protesto etti. Göstericiler ellerinde "Aşk ve Özgürlük: Diktatörlük Yok" yazılı pankart taşırken, birçok göstericinin ise ellerinde sarı şemsiyeler olduğu görüldü.

Polisten göstericilere orantısız güç

Göstericilerin bulunduğu alan polis tarafından çembere alınırken, atlı polisler ve TOMA'lar hazır bekletildi. Genel olarak barışçıl devam eden gösterilerde, polise sopayla saldırdığı için bir kişinin gözaltına alınması ile tansiyon yükseldi. Polis, saldırganı köpek ve cop ile etkisizi hale getirirken, polisin orantısız güç kullandığı anlar kameralara yansıdı. Lahey'e giden trenler ise gösterilere katılımı engellemek amacı ile durduruldu.

Hollanda'da 3 gün sürecek olan genel seçimlerde parlamentonun 150 sandalyelik alt kanadı için 37 parti seçimlere katılıyor. Rutte'nin partisi en fazla sandalyeyi alması durumunda dördüncü iktidar koalisyonunu kuracak ve Hollanda'nın en uzun süre hizmet veren başbakanı unvanını alacak.

Hollanda'da geçtiğimiz sene Ekim ayından bu yana barlar, restoranlar ve müzeler gibi işletmeler kapalı tutulurken, ülkede vaka sayısı ise artmaya devam ediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 151 bin 218'e, toplam can kaybı ise 16 bin 46'ya ulaştı.