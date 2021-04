Hollanda'da her hafta bir kadın öldürülüyor!

Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri korona virüs salgını ile mücadele döneminde de artış gösterirken Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) her sene “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele” kapsamında “Orange the World” (Dünyayı Turuncuya Boya) kampanyası düzenliyor. Bu yılki kampanyalar Hollanda'da yoğun bir şekilde gerçekleşti. UN Women, Hollanda'da düzenlenen eylemlerde kadına şiddetin her sene ciddi bir artış gösterdiğini, şiddet ve cinayetlerin devletin kurumları tarafından ihmal edildiği vurguladı.

Hollanda'da 100 belediye önünde düzenlenen protestoda devletin kadına yönelik şiddete karşı daha duyarlı olması için eylemler yapıldı. UN Women Hollanda'nın düzenlediği eylemde kadına şiddetin her sene ciddi bir artış gösterdiğini, şiddet ve cinayetlerin devletin kurumları tarafından ihmal edildiği vurgulandı. Belediyelerin kampanyalara ve kadınlara destek vermemesi nedeniyle eylemler, belediye binaların önünde gerçekleşti.

Her 10 kadından 1'inin cinsel saldırıya uğruyor

Hollanda'da yakın dönemde yapılan bir araştırma kadın şiddetine ilişkin son verileri gözler önüne serdi. Hollanda İstatistik Ve Araştırma Kurumu (CBS) tarafından yapılan araştırma, 2020 yılında Hollanda'da kadınların yüzde 45'inin 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koydu. Her 10 kadından 1'inin cinsel saldırıya uğradığı belirlenen araştırmada kadınlara yönelik suçu önlemek ve bunlarla mücadelede hükümetin görevinin önemli olduğu belirtildi. 2020 yılında Hollanda'da gerçekleştirilen cinayetlerin yaklaşık yarısının duygusal birlikteliklerde yaşandığı belirlendi. Araştırma, aynı zamanda korona salgınında kadına yönelik aile içi şiddet arttığını ortaya koydu.

185 bin kişi şiddeti sürekli olarak yaşıyor

2020 yılının Mart ve Nisan aylarında yapılan araştırmada 1.2 milyon kişinin son 12 ayda aile içi şiddete maruz kaldığı tespit edilirken, 820 bin kişinin ise sürekli veya belli aralıklarla şiddet gördüğü belirlendi. Araştırmada 16 yaşın üzerindeki 1.6 milyon kişinin şiddete maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, 185 bin kişinin şiddeti sürekli olarak yaşadığı belirlendi. Hollanda'nın araştırma kurumu CBS tarafından yapılan açıklamada, “Mağdurların yüzde 24'u şiddetin olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor. Cinsel şiddete uğrayanların yüzde 62'si ise ciddi sorunlar yaşıyor” denildi.

Karantina döneminde şiddet artıyor

Amsterdam Üniversitesi'nde Cinsiyet Temelli Şiddet Profesörü Renee Romkens, kadına yönelik şiddette korona salgını döneminde endişe verici bir artış olduğunu söyledi. Bu duruma şaşırmadığını dile getiren Romkens, “Bu dönemde ne yazık ki özellikle kadınlara yönelik ölümcül suç riskinin daha yüksek olduğu biliniyor” dedi. Romkens, korona salgını nedeniyle evde vakit geçirmenin şiddeti tetiklediğini aktararak, “Korona önlemleri çerçevesinde aile içi şiddetin arttığını ve muhtemelen daha da ciddileşeceğini görüyoruz. Çatışma ve şiddetin, sokağa çıkma yasağı ile daha da arttığı bir gerçek” açıklamasını yaptı.