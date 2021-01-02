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Hollanda'da hükümete aşı baskısı

Hollanda'da hükümete aşı baskısı
Hollanda'da hükümete aşı baskısı

Korona virüse karşı aşılamaların başlamadığı tek Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hollanda, kamuoyu baskısı üzerine aşılamalara mümkün olan en kısa sürede başlanacağını duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk aşılamalar 27 Aralık itibariyle başladı. Aşılamaların başlamadığı tek AB ülkesi Hollanda oldu. Hollanda hükümeti, aşıların sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu öne sürerek, ilk aşılama için 8 Ocak tarihini vermişti. Hükümet başlangıçta çıkacak herhangi bir sorunun programa olan güveni zedeleyeceğini savunurken, tıp uzmanları aşılamaya geç başlanmasının birçok hayatı riske attığını söyleyerek hükümete tepki göstermişti.

Hükümet, gelen tepkiler üzerine aşılamalara planlanandan daha erken bir tarihte başlanacağını duyurdu. Ülkede aşılamanın ne zaman başlayacağına dair net bir tarih verilmezken, Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü daha ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Tarihin yanı sıra öncelik sırasına ilişkin planlamada da değişikliğe gidildi. Daha önce ilk olarak bakımevi çalışanlarına aşı yapılması planlanırken, yeni plana göre ilk sırada yaşlı bakım evlerinde çalışan sağlık personeli ve engelli bakımevlerinde çalışanlar yer alacak.

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