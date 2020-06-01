Hollanda'da kafe ve restoranlar bugün yeniden açıldı

Hollanda'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 15 Mart'tan bu yana kapalı olan kafe ve restoranlar bugün yeniden açıldı. Restoran ve kafelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilirken, aynı aileden olan ve aynı adreste yaşayanların 4 kişi halinde masalara oturmasına izin veriliyor. Aynı aileden olmayan ve aynı adreste yaşamayanların ise sadece 2 kişi halinde masalarda oturmasına müsaade ediliyor. Çalışanlar ise hijyen kurallarına ve maske takmaya özen gösteriyor.

Hollanda'da restoran işleten Erdoğan Yüce, “Misafirlerimizi girişte karşılıyoruz, sıra olduğu zaman 1,5 metre mesafeyi korumalarını istiyoruz. Sonra ellerini cihaz yardımı ile dezenfekte ediyorlar. Ardından sosyal mesafeyi koruyarak içeriye geçiyorlar” dedi.

Restoranda bulunan masalar arasında sosyal mesafeye uyulduğunu aktaran Yüce, “Masalarımızın arasında da 1,5 metre mesafe bulunuyor. Çalışanlarımız da hijyen kurallarına çok dikkat ediyorlar. Müşterilerimizin sağlığını önemseyerek, kurallara uyarak, misafirlerimizi içeride ağırlıyoruz” diye konuştu.

Yüce, aynı masada oturmak için bazı kriterler olduğunu anlatarak, “Aile olanlar ve aynı adreste ikamet edenler aynı masada 4 kişi halinde oturabiliyorlar. Aynı adreste ve aynı aileden olmayanlar ise 2 kişi halinde masalara oturabiliyor” ifadelerini kullandı.

Yüce, “Bir şey daha dikkatimizi çekti. 2,5 ay sonra insanların kafe ve restoranlarda oturup zaman geçirmek istediklerini anladık. Bu akşam bütün masalarımız dolu. İnsanlar 2,5 aydır hasret çekmişler. Bu akşam hep beraber yine eski günlere dönmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Yüce, salgın dönemine değinerek, “Tabii ki biz bu süreçte Ramazan ayı olması sebebiyle ihtiyaç sahibi 600 adrese gıda paketi yardımında bulunduk. Bu hem insanları ziyaret etmemiz açısından hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız açısından güzel bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.

Yüce, tüm sağlık çalışanlarına bugün bedava yemek ikramında bulunduklarını ifade ederek, ”Bugün de sağlık çalışanlarına teşekkür edelim diye bütün sağlık çalışanlarına bedava yemek ikramımız oldu. Çünkü sıkıntılı korona sürecinde bizler evlerimizde istirahat ettik ama onlar hastanelerde hastalarımız ve bizim sağlımız için gece gündüz çalıştılar. Onlara teşekkür etmek amacı ile ikramda bulunduk” dedi.

