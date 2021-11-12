Hollanda'da korona önlemleri arttırılabilir

Hollanda'da korona virüse karşı yeni tedbirlerin alınması hükümetin yeniden gündemine geldi. Artan vakalara karşı alınması beklenen 3 haftalık önlemler arasında bar ve restoranların erken saatlerde kapanması, spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması ve evden çalışma gibi öneriler bulunurken, okulların, sinema salonlarının ve tiyatroların açık kalacağı konuşuluyor.

Geçici Hükümet Başbakanı Mark Rutte hükümetinin bugün yapılacak kabine toplantı sonrası alınan kararları yerel saatle 18.00'de açıklaması bekleniyor.

Korona virüs vakaları ülke genelinde 17 milyon 500 bine ulaştı. Eylül ayında azalan önlemler sonrasında hızla artan vaka sayısı, cumartesi günü 16 bin 300 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza attı.

Hollanda'da nüfusun yaklaşık yüzde 85'inin tam aşılı olduğu bilinirken, kasım ayının ilk günlerinde 3. hatırlatıcı doz aşı sadece bağışıklık sistemi düşük belirli gruplara ve 80 yaş üstü kişilere önerilmişti.