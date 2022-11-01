İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hollanda'da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı

Hollanda'da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
Hollanda'da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı

Hollanda’nın Lahey kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.

Hollanda'nın Lahey kentinde sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, polise saldırdı. Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine polis izin vermedi. Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı. Polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.