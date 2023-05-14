İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hollanda'da şampiyon Orkunlu Feyenoord

Hollanda'da şampiyon Orkunlu Feyenoord
Hollanda'da şampiyon Orkunlu Feyenoord

Milli futbolcu Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla ligde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.


Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasında Feyenoord, sahasında karşılaştığı Go Ahead'i 3-0'lık skorla mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Bu galibiyetle puanını 79'a yükselten Feyenoord, 16. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
Feyenoord'un ligde 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Orkun Kökçü 10 gollük katkı
Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, gösterdiği performansla şampiyonluğa önemli bir katkı verdi. Ligde 30 müsabakada 8 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, 2 golün de asistini yaptı. Ligde 10 gole doğrudan katkı veren Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta da 3 gol, 2 asiste imza attı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.