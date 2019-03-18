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Hollanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Hollanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Hollanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Hollanda'nın Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Hollanda polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Utrecht'te 24 Oktoberplain Meydanı'nda bulunan tren istasyonundaki bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Acil servisler ve terörle mücadele ekipleri olay yerine gönderildi. 

Polis ekipleri, olayın bir terör saldırısı olabileceğini belirtirken Hollanda Başbakanı Mark Rutte de olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. 

Öte yandan polisin bölgeyi ve bitişik caddeleri kuşatma altına aldığı ancak failin kaçmayı başardığı öğrenildi. Utrecht polisi, olay yerine çok sayıda ambulans, acil servis ekibi ve yaralıları hastanelere götürmesi için de helikopter gönderildiğini ifade etti. Polis ayrıca, ambulanslara yol vermesi konusunda sürücülere çağrıda bulundu.
Yerel transport servisi U-OV, şehirdeki tramvay hizmetlerinin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.  

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