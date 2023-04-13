Hollanda'da Temsilciler Binası binasındaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Hollanda'nın Lahey kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Temsilciler Meclisi binası bomba şüphesiyle tahliye edildi. Bomba imha ekipleri içerideki şüpheli paketi incelerken, binanın çevresi kordon altına alındı. İslam karşıtı politikacı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana gönderilen, içinde oyuncak ayı ve tellerin olduğu bir paket, parlamentonun posta odasına teslim edildi. Neyse ki içerisinde patlayıcı yok ve bu nedenle tehlikeli değil. Ama kesinlikle eğlenceli de değil" ifadelerini kullandı. Polisten yapılan açıklamada da tahliyeden yaklaşık 1 saat sonra çalışanların tekrar içeri girmesine izin verildiği duyuruldu. Wilders, ölüm tehditleri nedeniyle yıllardır sıkı güvenlik önlemleri altında yaşıyor.

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