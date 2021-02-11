Hollanda'daki Covid-19 hastası Türk vatandaşının yardımına Türkiye yetişti

Hollanda'da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz, hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edildi. Yaklaşık 2 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Kandaz, sağlık durumunda bir ilerleme görülmediği için hastane yetkilileri Kandaz'ın tedavisine son vermek istedi.

Doktorların bu kararı Kandaz'ın ailesine bildirmelerinin ardından, aile bu konuya itiraz etti ve Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğundan yardım istedi. Başkonsolosluk, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek, Türk ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Sağlık Bakanlığı, aileye yardım için Kandaz'a ait genel sağlık raporu istemesi üzerine aile hastaneye başvurdu. Fakat hastane bu raporu aileye vermek istemedi.

“Genel sağlık raporunu avukat yolu ile aldık”

Kandaz'ın kızı Müberra Kandaz yaptığı açıklamada, “Hastane bize genel sağlık raporu vermek istemedi ancak avukat yolu ile elde edebildik. Aynı zamanda hastane bize uçak ambulansa kadar transferde yardımcı olmak istemedi. Çok zor bir süreç geçirdik, hastane bize uçağa kadar transferi katiyen yapmak istemedi ve kendi imkânlarımız ile farklı bir eyaletten ambulans ile babamın transferini uçağa kadar sağladık” dedi.

“Babamın ikinci haftada fişini çekmek istediler”

Hastanenin kendilerine hiç yardım etmediğini ve çelişkili bilgiler verdiğini belirten Kandaz'ın kızı, “Babamın ikinci haftada fişini çekmek istemeleri beni rahatsız etti, çünkü aynı doktor bize, 3'üncü hafta da genelde bütün hastaların toparlandığını görüyoruz dedi. Bu çelişki bizi çok rahatsız etti” ifadelerini kullandı.

“Amsterdam Başkonsolosu Arıkan bizim için bir şanstı”

Kandaz'ın kızı, “Türkiye Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan ve ekibinin bu süreçte gece gündüz demeden ilgilendiler. Her gün defalarca bizlerle iletişim halindelerdi, böyle bir hizmet hiç görmedik. Amsterdam Başkonsolosu Arıkan bizim için bir şanstı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hollanda'da çok nadir görülen bir şey”

Kandaz ailesine bu süreçte yardımcı olan Denk Parti Güney Hollanda Eyalet Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu ise yaptığı açıklamada, “Çok zorlu bir süreçte sonra az önce hastamızı uçağa bindirdik. Anladığım kadarıyla yaşadığımız sıkıntıları sebebi ise, Hollanda yurtdışına pek hasta taşımadı bugüne kadar. Bu yepyeni bir prosedür daha önce Hollanda'da çok nadir görülen bir şey. Bu konuda bir çalışma düzeni yok, bunun eksikliğini yaşadık, Hollanda için çok yeni bir fenomen” ifadelerini kullandı.

Covid-19 hastaları için sadece bin 350 yoğun bakım yatağı var

Hollanda, korona döneminde yoğun bakım ünitelerinde aldıkları kararlar ile hastaların sağlık durumunda bir ilerleme görülmediğinde tedaviye son verebiliyor. Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Hollanda'da, Covid-19 hastaları için sadece bin 350 yoğun bakım yatağı var.

Hollanda Yoğun Bakım Dernek Başkanı Diekerik Gömmers birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada, “Yoğun bakım üniteleri artırmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, çünkü yoğun bakım personel eksikliğimiz var ve bu sorunu aşamıyoruz” demişti.

Öte yandan 2 hafta önce aynı hastaneden ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen İlhan Duman'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımdan çıkarıldığı aktarıldı.