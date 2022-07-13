Hollandalı bakan kılık değiştirdi, evsizlerle sosyal yardım merkezinde kaldı

Hollanda'da Kamu Sağlığı, Spor ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Ooijen, evsizlerin sorunlarını yerinde incelemek ve daha yakından görebilmek için başkent Amsterdam'ın 80 kilometre güneyindeki Den Bosch kentinde bulunan sosyal yardım merkezine gitti. Ziyaretten sadece sosyal yardım merkezi müdürü ile bir güvenlik görevlisi haberdar edildi.

Kıyafetlerini değiştirerek tişört ve kot pantolon giyen Bakan Ooijen, gömleğinin, temiz çamaşırlarının ve diş fırçasının bulunduğu çantasıyla gece yarısına doğru sosyal yardım merkezine girdi. Geceyi barınma merkezinde geçiren Ooijen, yaşadığı deneyimi ertesi gün sosyal medya hesabından paylaştı. Ooijen, görevlilerin kendisine kibarca sorular sorduğunu ve özel sınırlarına saygı duyulduğunu ifade etti. İçeri girdiğinde bir süre oturma odasındaki evsizlerle sohbet ettiğini söyleyen Ooijen, evsiz olma nedenlerini, sosyal yardım alıp almadıklarını sorduğunu aktardı.

Ardından yatakhaneye geçtiğini belirten Ooijen, yoğun bir yer kokusuyla karşılaştığını, gece horlamalara karşı hazırlıklı olması konusunda da uyarıldığını belirtti. Ooijen, plansız çalışma ziyaretine yönelik, "Hayal edebileceğimden daha dürüstçe ve iyi geçti” ifadesini kullandı.

Olumlu karşılayan da var, tepki gösteren de

Bakan van Ooijen'in sosyal yardım merkezindeki deneyimini anlattığı sosyal medya paylaşımına çok sayıda kişi tarafından yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ooijen'in tüm deneyiminin ter kokusu ve horlama ile sınırlı olduğunu belirterek söz konusu ziyareti "oyun" olarak nitelendirdi. Ooijen'in evsizlerin sorununu "pijama partisine" indirgediğini iddia eden kullanıcılar, “Evsizler için bundan sonra ne yapacaksınız, aslı mesele o” ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Bakan Ooijen'in habersiz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kullanıcılar, Ooijen'in evsizlerle ilgili deneyimini bu şekilde kazanmak istemesini olumlu karşılayarak gerçeği daha iyi görmesi için bunun önemli olduğunu kaydetti.