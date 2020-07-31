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Hollanda'nın en uzun kara tüneli Rönesans imzası taşıyor

Hollanda'nın en uzun kara tüneli Rönesans imzası taşıyor
Hollanda'nın en uzun kara tüneli Rönesans imzası taşıyor

Hollanda’nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel’in iki kuzey geçidi trafiğe açıldı. Rönesans Holding’in grup şirketi Ballast Nedam tarafından inşa edilen tünel, Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) yolunun genişletilmesinin önemli bir parçası konumunda bulunuyor.

Gelirlerinin yüzde 70'ini yurt dışındaki projelerden elde eden Rönesans Holding, Avrupa'da stratejik projelere imza atmaya devam ediyor. Dünyanın en uzun tüneli Gotthard Base ile Zürih ve Milano'yu birbirine bağlayan Rönesans Holding'in Hollanda'daki grup şirketi Ballast Nedam'ın inşa ettiği, Hollanda'nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel'in iki kuzey geçidi Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Van Nieuwenhuizen'in katılımıyla trafiğe açıldı.

Holdingten yapılan açıklamaya göre Ballast Nedam, Heijmans ve Fluor şirketlerinin kurduğu IXAS konsorsiyumu tarafından hayata geçirilen proje, Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) yolunun genişletilmesinin önemli bir parçası konumunda. İş vereni Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı olan projenin, Amsterdam'ın hayat kalitesini artırması ve Randstad bölgesinde ulaşımı iyileştirmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir çözümler

İnşa edilen projede, yol yüzeyinde kullanılan beyaz taşlar, ışığı yansıtarak aydınlatma ihtiyacını ve enerji giderlerini azaltıyor. Kullanılan parlak asfalt ve LED ışıklandırma da enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Tüm bu çözümlerle projenin enerji giderlerinde yüzde 20'lik bir tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca, tünelin üzerine yerleştirilecek 5 bin 500 güneş enerjisi panelinden sağlanacak enerji, direkt olarak Hollanda ulusal elektrik şebekesine gönderilecek.

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