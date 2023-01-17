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Hollanda'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği iddiası

Hollanda'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği iddiası
Hollanda'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği iddiası

Hollanda basınında yer alan haberde, Hollanda’nın ABD ve Almanya’nın ardından Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği ifade edildi.


ABD ve Almanya'nın ardından Hollanda'nın da Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği öne sürüldü. Hollanda haber ajansı ANP'nin Başbakan Mark Rutte'ye dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden ve Başbakan Rutte arasında bu ay yapılan bir telefon görüşmesinde Rutte'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderen ABD ve Almanya'ya katılacağını ifade ettiği belirtildi.
Rutte ve ABD Başkanı Biden, bugün Beyaz Saray'da bir araya geldi.

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