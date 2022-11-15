Hollywood yıldızından İstanbul'da mesaj: 'Türk halkının acısını paylaşıyorum'

Dünya genelinde gişe rekoru kıran köpek balığı MEG filminin 2. serisinde Jason Statham ile birlikte rol Alan Ron, saçları için İstanbul'a doktor Berkant Dural'a geldi. Filmin çekimlerini tamamlayan Ron Smoorenburg geçirdiği 10 operasyondan sonra sıkıntılı süreç yaşadığını ve bu konuda artık iyileşmek istediğini belirtti. Dural, Hollywood'da bir çok ismin saç sorunları nedeniyle filmlerde yer bulamadığını anlattı.

Tedavi sonrası İstanbul'u da gezecek olan Ron Smoorenburg, her defasında İstanbul'a gelmek için can attığını söyledi. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırıya çok üzüldüğünü belirterek terörün yeri, zamanı, ırkı, cinsi olmadığını, Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

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