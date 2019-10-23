Honda hedef yükseltti

Honda, geliştirdiği elektrikli ve hibrit teknolojilerine duyduğu güvenle ‘Elektrik Vizyon' stratejisini hızlandırdı. Bugün Amsterdam'da düzenlenen 'Elektrik Vizyon' toplantısında Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner tarafından yapılan açıklama kapsamında, daha önce tüm modellerin elektrikli ve hibrit olması için 2025 yılı olarak belirlenen hedef, 2022 yılına çekildi. Honda, bu hedef kapsamında 36 ay içinde elektrikli veya hibrit motora sahip 6 yeni model sunacak. Honda ayrıca, tüm elektrikli veya hibrit araçlarını aynı küresel isim altında birleştirecek olan yeni 'e: Teknoloji' markasını da hayata geçirdi. Bu strateji kapsamında üretilecek tüm modeller ‘e:Technology' markası altında olacak. ‘e:Technology' markası altında üretilen ve e:HEV logosu taşıyan ilk model ise yeni nesil Jazz oldu. Honda'nın küçük sınıftaki başarılı temsilcisi, gelişmiş iki motorlu hibrit teknolojisini standart olarak kullanıma sunacak.

2020 yılında Avrupa pazarında satışa çıkacak olan ‘Honda e' ile yeni nesil Honda Jazz'ın ‘elektrik vizyon' stratejisinin öncü modelleri olduğunu belirten Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, "Elektrifikasyondaki bu değişim, model dizilişimizin yüzünü önemli ölçüde değiştirecek. İki motorlu hibrit teknolojimiz model yelpazemize yayılacak ve daha fazla elektrikli veya hibrit ürünü pazara sunacağız" dedi.

Vattenfall ile işbirliği

Gerçekleşen toplantıda Honda, Avrupa'nın önemli enerji tedarikçisi Vattenfall ile işbirliğini de ilan ederek Avrupa için enerji yönetiminde bir sonraki adımını da açıkladı. Honda, Vattenfall ile yenilenebilir enerjiden yararlanan ve özellikle elektrikli otomobil kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış esnek enerji sözleşmelerini hayata geçirmek için niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Yeni Honda Jazz Avrupa'da ilk kez iki motorlu hibrit güç ve aktarma sistemi ile satışa sunulacağı kaydedildi. Sistem etkileyici ve akıcı bir sürüş performansı ile son derece gelişmiş yakıt ekonomisini bir arada sunacak. Yeni Honda Jazz için geliştirilen yeni hibrit sistem yumuşak, akıcı ve gaz emirlerine çabuk cevap veren canlı ve atak bir sürüş deneyimi sunacak.

Jazz'ın yeni ‘Crosstar' versiyonu tanıtıldı

Honda, yeni nesil Jazz ile birlikte daha çok crossover tasarımından hoşlanan kullanıcılara hitap eden yeni ‘Crosstar' versiyonunu da ürün gamına dahil etti. Standart versiyon ile aynı hibrit güç ve aktarma sistemi ve iç mekan tasarım özelliklerine sahip olan yeni Crosstar daha fazla yerden yükseklik, özgün ön ızgara tasarımı, su geçirmeyen döşemeler ve entegre tavan barları gibi donanım farklılıklarıyla standart versiyonlardan ayrılacak.